Ростовская АЭС: в октябре электроэнергии выработано на 37% больше

В прошлом месяце Ростовская АЭС выработала свыше 3,093млрд кВт.ч электроэнергии, что на 843 млн кВт.ч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такой прирост отчасти связан с тем, что в октябре 2021 года энергоблок №1 находился на планово-предупредительном ремонте.

Объем сгенерированной РоАЭС только за один месяц электроэнергии – это сэкономленные более 242 млн куб. м. природного газа или почти 1,5 тыс. тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии. Иными словами, в атмосферу не попало свыше 1,45 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива. В выигрыше оказалась живая природа. С начала этого года Ростовская АЭС выработала уже более 29,614 млрд кВт.ч электроэнергии, это на 2,310 млрд больше планового задания. Подсчитано, что такое дополнительное количество энергии покрывает в течение полутора месяцев нужды всех потребителей Ростовской области. В целом же план предприятию на этот год установлен Федеральной антимонопольной службой России в объёме 32,62 млрд кВт.ч. Напомним, Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией, вырабатываемой Ростовской АЭС. В настоящее время энергоблоки атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе не превышает естественных фоновых значений.