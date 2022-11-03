Ученые и эпидемиологи говорят о седьмой волне коронавируса в конце 2022 начале 2023 года. Однако ростовские врачи отмечают, что в этот холодный период традиционно ожидается сезонная вспышка ОРВИ и гриппа. Не исключено, что в ней будет присутствовать и коронавирус.