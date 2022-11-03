Ученые и эпидемиологи говорят о седьмой волне коронавируса в конце 2022 начале 2023 года. Однако ростовские врачи отмечают, что в этот холодный период традиционно ожидается сезонная вспышка ОРВИ и гриппа. Не исключено, что в ней будет присутствовать и коронавирус.
И, хотя в Ростовской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса, многие ростовчане предпочитают пройти ревакцинацию, опасаясь за свое здоровье.
«Более того, в поликлиниках есть планы по ревакцинации. Мы получаем вакцину. По-прежнему продолжаем разъяснительную работу с населением, приглашаем сделать прививку», - отмечают доктора.
Медики подчеркивают, что в Ростове вакцинировано порядка 80% населения. Многие приобрели иммунитет естественным путем после болезни. Некоторые перенесли коронавирус незаметно и также получили антитела.
«Но рекомендуемая эпидемиологами ревакцинация нужна. Если седьмая волна коронавируса все-таки будет, то надо подготовиться, чтобы она прошла легко и незаметно, а коронавирус перешел в обычное состояние наших сезонных ОРВИ», - высказывают точку зрения ростовские врачи.