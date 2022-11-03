rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовские врачи не исключили седьмую волну коронавируса в декабре 2022 года

3 ноября 10:50
Фото: 1MI
Появление коронавируса в числе сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа в конце 2022 и начале 2023 года нельзя исключать, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Ученые и эпидемиологи говорят о седьмой волне коронавируса в конце 2022 начале 2023 года. Однако ростовские врачи отмечают, что в этот холодный период традиционно ожидается сезонная вспышка ОРВИ и гриппа. Не исключено, что в ней будет присутствовать и коронавирус.

И, хотя  в Ростовской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса, многие ростовчане предпочитают пройти ревакцинацию, опасаясь за свое здоровье. 

Теперь без «Спутника»: Власти отменили обязательную вакцинацию в Ростовской области
Узнать подробнее

«Более того, в поликлиниках есть планы по ревакцинации. Мы получаем вакцину. По-прежнему продолжаем разъяснительную работу с населением, приглашаем сделать прививку», - отмечают доктора.

Медики подчеркивают, что в Ростове вакцинировано порядка 80% населения. Многие приобрели иммунитет естественным путем после болезни. Некоторые перенесли коронавирус незаметно и также получили антитела.

«Но рекомендуемая эпидемиологами ревакцинация нужна. Если седьмая волна коронавируса все-таки будет, то надо подготовиться, чтобы она прошла легко и незаметно, а коронавирус перешел в обычное состояние наших сезонных ОРВИ», - высказывают точку зрения ростовские врачи.

Ростовский врач объяснил, почему пандемия коронавируса закончилась с началом СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростовской области врачи заявили о росте смертности от коронавирусаНачальник Горздрава Ростова Мясников рассказал об отступлении коронавирусаКоронавирус помешал китайцам построить в Ростовской области сахарный завод
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Седьмая волна коронавируса#Вакцинация от коронавируса#Ревакцинация от коронавируса#Вспышка коронавируса
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12