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Ростовский врач объяснил, почему пандемия коронавируса закончилась с началом СВО

3 ноября 09:14
Фото: 1MI
Врачи Ростова отрицают связь между коронавирусом и начавшейся спецоперацией. Стабилизацию ситуации с заболеваемостью ковидом медики объясняют проведенной слаженной работой. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в одной из поликлиник Ростова.

Доктора вспоминают, что больше двух лет делали все возможное для того, чтобы пройти острый эпидемиологический период, когда коронавирусом болели тысячи людей. В должные сроки в Ростове началась вакцинация. Продолжается ревакцинация.

«Все эти меры и привели к тому результату, который мы долго ждали. А какие-то политические события на ситуацию никак не влияют», - сходятся во мнении ростовские врачи.

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Сегодня в ростовских поликлиниках продолжается углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме, и тех, кто чувствует утрату здоровья после перенесенного заболевания.

«Пациентов с коронавирусом сейчас уже практически нет», - отмечают терапевты поликлиники.

Ранее RostovGazeta выясняла, когда в Ростов может вернуться масочный режим. 

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