Доктора вспоминают, что больше двух лет делали все возможное для того, чтобы пройти острый эпидемиологический период, когда коронавирусом болели тысячи людей. В должные сроки в Ростове началась вакцинация. Продолжается ревакцинация.
«Все эти меры и привели к тому результату, который мы долго ждали. А какие-то политические события на ситуацию никак не влияют», - сходятся во мнении ростовские врачи.
Сегодня в ростовских поликлиниках продолжается углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме, и тех, кто чувствует утрату здоровья после перенесенного заболевания.
«Пациентов с коронавирусом сейчас уже практически нет», - отмечают терапевты поликлиники.
Ранее RostovGazeta выясняла, когда в Ростов может вернуться масочный режим.