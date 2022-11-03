Семьям мобилизованных предложили дать дополнительные новогодние выходные

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT, в письме, направленном на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, сказано, что призыв по частичной мобилизации усилил нагрузку на жен мобилизованных. Теперь женщинам приходится в одиночку решать бытовые проблемы, заниматься детьми.
В связи с данными обстоятельствами, по мнению Антона Орлова, необходимо предоставить дополнительные выходные супругам мобилизованных в предновогоднюю неделю. В обращении предлагается установить оплачиваемые выходные с 26 по 30 декабря.