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Семьям мобилизованных предложили дать дополнительные новогодние выходные

3 ноября 15:01
Супругам мобилизованных россиян, воспитывающим несовершеннолетних детей, могут дать дополнительный отдых перед Новым годом. С данной инициативой к Минтруду РФ обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT, в письме, направленном на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, сказано, что призыв по частичной мобилизации усилил нагрузку на жен мобилизованных. Теперь женщинам приходится в одиночку решать бытовые проблемы, заниматься детьми.

В связи с данными обстоятельствами, по мнению Антона Орлова, необходимо предоставить дополнительные выходные супругам мобилизованных в предновогоднюю неделю. В обращении предлагается установить оплачиваемые выходные с 26 по 30 декабря.

#Общество
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