Семьям мобилизованных предложили дать дополнительные новогодние выходные

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT, в письме, направленном на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, сказано, что призыв по частичной мобилизации усилил нагрузку на жен мобилизованных. Теперь женщинам приходится в одиночку решать бытовые проблемы, заниматься детьми.