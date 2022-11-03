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«Спящие»: Вассерман разъяснил, откуда в Ростове могут быть украинские диверсанты

3 ноября 09:44
Фото: mil.ru
Задержание диверсанта

Депутат Вассерман рассказал о «спящих ячейках» диверсантов в Ростовской области

Наличие «спящих ячеек» и диверсионных групп в Ростовской области отрицать нельзя, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам собеседника, забросить сегодня в Ростовскую области диверсантов практически невозможно. Маловероятно, что им удастся остаться незамеченными при переходе через границы. Однако диверсии от «спящих ячеек» исключать нельзя.

В качестве подтверждения, спикер приводит в пример Псковскую область, где современными взрывными устройствами якобы повредили боевые вертолеты.

«Но, полагаю, что это было дело рук не свежезаброшенных диверсантов, а «спящей ячейки», — делится мнением Вассерман.

По словам собеседника, единственным способом борьбы как со «спящими ячейками», так и со свежезаброшенными диверсантами является «полная ликвидация террористической организации Украина».

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