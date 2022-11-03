По словам собеседника, забросить сегодня в Ростовскую области диверсантов практически невозможно. Маловероятно, что им удастся остаться незамеченными при переходе через границы. Однако диверсии от «спящих ячеек» исключать нельзя.
В качестве подтверждения, спикер приводит в пример Псковскую область, где современными взрывными устройствами якобы повредили боевые вертолеты.
«Но, полагаю, что это было дело рук не свежезаброшенных диверсантов, а «спящей ячейки», — делится мнением Вассерман.
По словам собеседника, единственным способом борьбы как со «спящими ячейками», так и со свежезаброшенными диверсантами является «полная ликвидация террористической организации Украина».