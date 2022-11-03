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Срок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской области

3 ноября 11:50
Фото: mil.ru
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Для качественной подготовки военнослужащих срок службы в армии нужно увеличить до двух лет, в том числе в Ростовской области, инициатива принадлежит депутату Госдумы от крымского региона Михаилу Шеремету.

В интервью изданию РИА «Новости» он заявил, что сейчас не получается качественно подготовить солдат. По его словам, за один год это сделать очень проблематично.

«Оптимальным вариантом службы являются два года. Это необходимая мера, которую нужно внедрить в ближайшее время», — уточнил Шеремет.

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Он не исключил, что этот вопрос могут вынести на рассмотрение депутатов Госдумы.

Добавим, что в России завершилась частичная мобилизация, в рамках которой набрали 300 тысяч человек. Из-за этого начало призыва срочников перенесли на месяц — на 1 ноября.

Ранее известного в Ростове хирурга Картавенко призвали при частичной мобилизации в октябре

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