В издании рассказали, что образовательные учреждения различных уровней Ростова-на-Дону получили запросы о направлении на концерт Олега Газманова студентов и учащихся. Так, например, Telegram-канал «Тютина» поделился обращением, подписанным замглавы администрации Ленинского района Ростова Ириной Паниной, которая просила направить на участие в патриотической акции в парке «Левобережном» сотню студентов.