В издании рассказали, что образовательные учреждения различных уровней Ростова-на-Дону получили запросы о направлении на концерт Олега Газманова студентов и учащихся. Так, например, Telegram-канал «Тютина» поделился обращением, подписанным замглавы администрации Ленинского района Ростова Ириной Паниной, которая просила направить на участие в патриотической акции в парке «Левобережном» сотню студентов.
Корреспонденты издания решили уточнить подлинность рассылаемых писем в администрации по указанным номерам, но чиновники отказались комментировать происходящее.
Напомним, в сентябре этого года власти Ростова отменили концерт Олега Газманова по приказу губернатора. Тогда горожане в течение нескольких недель просили чиновников потратить сэкономленные средства на оказание помощи мобилизованным.