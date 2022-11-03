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Студентов и школьников Ростове позвали на концерт Олега Газманова 5 ноября

3 ноября 19:29
Фото: Pxhere.com
В Ростове учащихся школ, вузов и средних специальных образовательных организаций созывают на концерт Олега Газманова 5 ноября, об этом сообщил портал 1Rnd.

В издании рассказали, что образовательные учреждения различных уровней Ростова-на-Дону получили запросы о направлении на концерт Олега Газманова студентов и учащихся. Так, например, Telegram-канал «Тютина» поделился обращением, подписанным замглавы администрации Ленинского района Ростова Ириной Паниной, которая просила направить на участие в патриотической акции в парке «Левобережном» сотню студентов. 

Корреспонденты издания решили уточнить подлинность рассылаемых писем в администрации по указанным номерам, но чиновники отказались комментировать происходящее.

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Напомним, в сентябре этого года власти Ростова отменили концерт Олега Газманова по приказу губернатора. Тогда горожане в течение нескольких недель просили чиновников потратить сэкономленные средства на оказание помощи мобилизованным.

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