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Теперь без «Спутника»: Власти отменили обязательную вакцинацию в Ростовской области

3 ноября 06:51
Фото: 1MI
Вакцинация от коронавируса в Ростове

В Ростовской области власти отменили обязательную вакцинацию против COVID-19

В Ростовской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса, соответствующее постановление появилось на сайте правительства региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, отменяющее действие сразу нескольких документов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией в регионе. Из-за стабилизации ситуации с заболеваемостью в них больше нет надобности.

В частности, силу потеряло постановление, запрещавшее религиозные обряды и церемонии с присутствием людей. Также оно обязывало властей разъяснять населению важность соблюдения самоизоляции.

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Отменен и другой важный документ — об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан. Согласно нему, обязательную иммунизацию должны были пройти работники общепита, сотрудники МФЦ, работники сферы образования, здравоохранения, органов соцзащиты, чиновники и депутаты.

Наконец, постановление отменило карантин в соцучреждениях Ростовской области. Теперь туда можно пускать посетителей. Раньше это не могли делать из-за опасности заражения постояльцев коронавирусом.

Тема пандемии коронавируса на фоне других новостей действительно отошла в Ростовской области на второй план. К тому же, вирусологи отметили спад заболеваемости коронавирусом в России.

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#Новости#Ростовская область#Пандемия коронавируса#Голубев Василий Юрьевич#Голубев#Алина Заярная
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