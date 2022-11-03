Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, отменяющее действие сразу нескольких документов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией в регионе. Из-за стабилизации ситуации с заболеваемостью в них больше нет надобности.
В частности, силу потеряло постановление, запрещавшее религиозные обряды и церемонии с присутствием людей. Также оно обязывало властей разъяснять населению важность соблюдения самоизоляции.
Отменен и другой важный документ — об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан. Согласно нему, обязательную иммунизацию должны были пройти работники общепита, сотрудники МФЦ, работники сферы образования, здравоохранения, органов соцзащиты, чиновники и депутаты.
Наконец, постановление отменило карантин в соцучреждениях Ростовской области. Теперь туда можно пускать посетителей. Раньше это не могли делать из-за опасности заражения постояльцев коронавирусом.
Тема пандемии коронавируса на фоне других новостей действительно отошла в Ростовской области на второй план. К тому же, вирусологи отметили спад заболеваемости коронавирусом в России.