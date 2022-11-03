Труп дельфина обнаружили на берегу Таганрогского залива днем 2 ноября

Труп находился в воде возле берега, его увидели в среду, 2 ноября. Горожане заявили, что причиной являются сбросы в воду, но подтверждений этому нет.
Пользователи в комментариях предположили, что дельфин мог умереть от болезни.
«А может он сам умер естественной смертью?», — интересуются горожане.
«Да не опять, а снова. То нефть разольют, то еще что-то. Не водоем, а сплошная канализация», — заявляют местные жители.
«Дельфины подвержены инфекциям и заболеваниям», — утверждают другие горожане.
Ранее жители в Ростовской области заметили плавающего в реке Дон дельфина 15 сентября.