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Труп дельфина обнаружили на берегу Таганрогского залива днем 2 ноября

3 ноября 05:41
Фото: 1MI
Жители Ростовской области на берегу Таганрогского залива нашли труп дельфина, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Труп находился в воде возле берега, его увидели в среду, 2 ноября. Горожане заявили, что причиной являются сбросы в воду, но подтверждений этому нет.

Пользователи в комментариях предположили, что дельфин мог умереть от болезни.

«А может он сам умер естественной смертью?», — интересуются горожане.

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«Да не опять, а снова. То нефть разольют, то еще что-то. Не водоем, а сплошная канализация», — заявляют местные жители.

«Дельфины подвержены инфекциям и заболеваниям», — утверждают другие горожане.

Ранее жители в Ростовской области заметили плавающего в реке Дон дельфина 15 сентября.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дельфин#Общество#Илья Протвинов
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