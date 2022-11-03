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Ученым потребовалось полвека, чтобы опровергнуть миф о вреде картофеля

3 ноября, 19:43
Полстолетия потратили ученые Бостонского института на изучение влияния картошки на организм человека.

Согласно Infox, исследование началось в 1971 году. Тогда в нем приняли участие 2500 человек в возрасте от 30 лет. Все, что требовалось от участников исследования, – регулярно есть картошку и обследоваться. В итоге ученые пришли к выводу: никакой связи между возникновением болезней и активным употреблением в пищу жареного и вареного картофеля не существует. При этом отмечено, что любители картошки, которые отказались от красного мяса и сохраняли физическую активность, дольше сохраняли хорошую физическую форму.

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