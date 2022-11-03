В конце октября горожане попросили ликвидировать стихийный рынок в районе Зорге, 58/1. Они жалуются, что продавцов становится все больше и больше, а из-за их товара проблематично пройти по тротуару.
Ростовчане возмущены и тем, что по пешеходной зоне ездят грузовики, из которых в дальнейшем разгружают товар. На это обращение ответили в управлении торговли и бытового обслуживания города, где заявили, что специалисты регулярно проводят мониторинг территорий.
«В отношении нарушителей составляют протоколы об административных правонарушениях. Вместе с этим проводится разъяснительная работа», — прокомментировали в управлении.
Очередные рейды запланированы до 3 ноября.
Добавим, что проблемы существуют и в других районах города. Так, глава управления Константин Тихонов говорил, что стихийного рынка на Сержантова не существует. Однако незаконные торговцы продолжают мешать местным жителям в течение последних лет. Недавно там стали продавать вонючую рыбу прямо у здания Росгвардии.