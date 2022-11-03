Добавим, что проблемы существуют и в других районах города. Так, глава управления Константин Тихонов говорил, что стихийного рынка на Сержантова не существует. Однако незаконные торговцы продолжают мешать местным жителям в течение последних лет. Недавно там стали продавать вонючую рыбу прямо у здания Росгвардии.