В РФ и Белоруссии появятся единые полисы ОСАГО

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», на днях в Парламентском собрании России и Белоруссии одобрили проект закона о едином полисе страхования автогражданской ответственности.
Теперь Парламентскому собранию предстоит принять законопроект, после чего начнется адаптация к нему национальных законодательств обеих стран. В ожидании окончательного утверждения законопроекта водителям РФ и РБ предложат делать расширение страховки на поездки в соседнюю страну. Это более выгодно, чем покупать дополнительный полис.
В Российском союзе автостраховщиков идею единого полиса восприняли позитивно. Тем не менее, на пути к осуществлению данной инициативы ожидаются некоторые сложности. В частности, Центробанк РФ своими распоряжениями создал довольно непростую систему правил страхования, которую придется скорректировать в ходе взаимной интеграции законодательств России и Белоруссии.