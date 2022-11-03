В РФ и Белоруссии появятся единые полисы ОСАГО

Теперь Парламентскому собранию предстоит принять законопроект, после чего начнется адаптация к нему национальных законодательств обеих стран. В ожидании окончательного утверждения законопроекта водителям РФ и РБ предложат делать расширение страховки на поездки в соседнюю страну. Это более выгодно, чем покупать дополнительный полис.