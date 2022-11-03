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В РФ и Белоруссии появятся единые полисы ОСАГО

3 ноября, 21:15
Водители из России и Белоруссии скоро смогут использовать один полис ОСАГО на территории обеих стран.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», на днях в Парламентском собрании России и Белоруссии одобрили проект закона о едином полисе страхования автогражданской ответственности.

Теперь Парламентскому собранию предстоит принять законопроект, после чего начнется адаптация к нему национальных законодательств обеих стран. В ожидании окончательного утверждения законопроекта водителям РФ и РБ предложат делать расширение страховки на поездки в соседнюю страну. Это более выгодно, чем покупать дополнительный полис.

В Российском союзе автостраховщиков идею единого полиса восприняли позитивно. Тем не менее, на пути к осуществлению данной инициативы ожидаются некоторые сложности. В частности, Центробанк РФ своими распоряжениями создал довольно непростую систему правил страхования, которую придется скорректировать в ходе взаимной интеграции законодательств России и Белоруссии.

#Ольга Земскова
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