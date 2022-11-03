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В России назвали столкнувшиеся с демографической катастрофой регионы

3 ноября 19:34
Фото: 1mi
Россия столкнулась с демографической катастрофой и теперь регионы пытаются выйти из этой ситуации, сообщают «Новые известия».

Согласно статистики, еще пять лет назад насчитывалось 25 регионов с естественным приростом населения. Но к 2022 году их осталось только 12.

Издание включило в число вымирающих Тульскую, Тверскую и Владимирскую области. Также в перечень попали Псковская, Смоленская и Орловская области.

А в Чечне, Тыве, Ингушетии, Дагестане зарегистрировали прирост населения. Показатели рождаемости в каждом регионе оказались уникальными.

Но объединяет субъекты то, что за последние пять лет она упала во всех субъектах, кроме Тывы. Получается, что этот субъект может стать главным детородным регионом страны.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал причиной такого феномена в Тыве более «отсталое сознание на 30-50 лет». Он добавил, что это не негативная характеристика.

«Эти люди ближе к жизни, и их еще не отформатировали по условным стандартам современного мегаполиса, той же Москвы», — считает эксперт.

При этом в Тыве самый большой в России уровень рождения детей вне брака и регион стал лидером по числу абортов.

Издание добавило, что по уровню бедности Тыва находится на последних местах в стране.

Ранее эксперты назвали причины демографических проблем в России.

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