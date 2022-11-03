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В Ростове-на-Дону ГИБДД не дала организовать выделенную полосу на улице Вавилова

3 ноября 07:53
Фото: rostov-gorod.ru/CC BY 4.0
В Ростове-на-Дону приостановили работы по созданию выделенной полосы на улице Вавилова, сообщили в мэрии.

Этот вопрос рассмотрели на заседании городской Думы. Всего в Ростове есть более 36 километров выделенных полос.

В прошлом году они появились по улицам Немировича-Данченко, Дачной и 56-й Армии. Это же хотели сделать и на улице Вавилова от Дачной до площади 2-й Пятилетки.

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Но с учетом данных, поступивших от ГИБДД, ее организация была приостановлена. В целом участники встречи отметили, что за выделенными полосами будущее. 

Ранее в Ростовской области установили новые фонари на трассе А-280 Ростов- Таганрог.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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