Этот вопрос рассмотрели на заседании городской Думы. Всего в Ростове есть более 36 километров выделенных полос.
В прошлом году они появились по улицам Немировича-Данченко, Дачной и 56-й Армии. Это же хотели сделать и на улице Вавилова от Дачной до площади 2-й Пятилетки.
Но с учетом данных, поступивших от ГИБДД, ее организация была приостановлена. В целом участники встречи отметили, что за выделенными полосами будущее.
Ранее в Ростовской области установили новые фонари на трассе А-280 Ростов- Таганрог.