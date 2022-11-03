Стоит сразу оговориться, сегодня в донской столице одномоментно строится пять общеобразовательных учреждений. Сроки возведения каждого из них определены условиями муниципальных контрактов.
Хорошее оснащение получит спортивная составляющая каждой школы. Согласно проектам на территории будущих школ разместится оборудование универсальных площадок для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий, а также волейбольные и баскетбольные площадки, площадки для подвижных игр и общеразвивающих упражнений. Некоторые школы получат и футбольное поле мини-формата.
Что касается новой школы во 2 микрорайоне «Темерник», то, как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, общая площадь школы составит более 26 тыс. кв. м.
«Здание будет иметь сложную конфигурацию. Корпуса основного общего и среднего образования с секцией начального образования соединит переходный коридор. В школе будут как специализированные кабинеты, так и актовый зал, библиотека, помещения для физического воспитания и оздоровления, а также столовая и медицинский блок. Пришкольную территорию разделят на функциональные зоны: зону отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны», — пояснил глава администрации Ростова-на-Дону.
В роли подрядчика по строительству новой школы во 2-м микрорайоне «Темерник», выступит ООО «ГРМ», а сроки работы, которые обозначил муниципалитет, согласно контракту, должны завершиться в июне 2024 года.
В целом, сегодня по Ростову-на-Дону ведется беспрецедентный объем строительства объектов образовательной инфраструктуры. Только за последний год завершено строительство и реконструкция трех школьных комплексов на 3594 места и разработана проектная документация на строительство еще пяти школ на 6476 мест. Благодаря поддержке регионального правительства, по всем проектам предусмотрено финансирование и уже начато строительство четырех школ на 5365 мест.
Что касается дошкольных учреждений, то и здесь ведется активная работа. На финишной прямой строительство пяти объектов. Это детские сады в Левенцовке, Вересаево, Ростовском море и 10 мкр. ЗЖМ. Детский сад на Ларина будет сдан в следующем году.
Кроме того, в рамках масштабного инвестиционного проекта по жилой застройке по ул. Левобережной инвестором разработана проектная документация на строительство школы и детских садов. Объекты, возводимые за счет средств инвесторов, в дальнейшем, планируется приобретать в муниципальную собственность.
Реализация всех имеющихся проектов значительно сократит потребность в дополнительных местах для детей дошкольного и школьного возраста.