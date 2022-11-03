В целом, сегодня по Ростову-на-Дону ведется беспрецедентный объем строительства объектов образовательной инфраструктуры. Только за последний год завершено строительство и реконструкция трех школьных комплексов на 3594 места и разработана проектная документация на строительство еще пяти школ на 6476 мест. Благодаря поддержке регионального правительства, по всем проектам предусмотрено финансирование и уже начато строительство четырех школ на 5365 мест.