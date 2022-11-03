Глава городской администрации рассказал, что в Ростове нашли подрядчика, который уже приступил к строительству школы в микрорайоне «Темерник», рассчитанной на более 1,1 тысячи учащихся.
Победителем тендера на 2,4 миллиарда рублей стало ООО «ГРМ», которое возведет здание высотой до четырех этажей площадью более 2,6 гектара.
Сити-менеджер рассказал, что в школе будут не только актовый зал с библиотекой, столовой, но также медицинский блок, специализированные кабинеты с помещениями для физвоспитания учащихся.
Строительство планируют закончить к июню 2024 года.
Ранее эксперт рассказал, как изменились меры безопасности в школах Ростова.