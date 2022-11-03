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В Ростове объявили начало строительства школы в Темернике для 1,1 тысячи учеников

3 ноября 14:53
Фото: Алексей Логвиненко
В Ростове объявили, кто стал подрядчиком строительства школы за 2,4 миллиарда рублей в микрорайоне «Темерник», об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на своей странице «ВКонтакте».

Глава городской администрации рассказал, что в Ростове нашли подрядчика, который уже приступил к строительству школы в микрорайоне «Темерник», рассчитанной на более 1,1 тысячи учащихся.

Победителем тендера на 2,4 миллиарда рублей стало ООО «ГРМ», которое возведет здание высотой до четырех этажей площадью более 2,6 гектара. 

Сити-менеджер рассказал, что в школе будут не только актовый зал с библиотекой, столовой, но также медицинский блок, специализированные кабинеты с помещениями для физвоспитания учащихся.

Строительство планируют закончить к июню 2024 года. 

Ранее эксперт рассказал, как изменились меры безопасности в школах Ростова.

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