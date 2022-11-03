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В Ростове парковки уберут ради полос для автобусов на Сарьяна и 40-летия Победы

3 ноября 10:35
Фото: rostov-gorod.ru
парковки в Ростове
В Ростове на двух улицах исчезнут места для парковок, там организуют полосы для общественного транспорта, сообщили в мэрии.

На заседании Гордумы Ростова в очередной раз поднималась тема выделенных полос для общественного транспорта. Замглавы администрации города по транспорту Дмитрий Симков рассказал, что сейчас организовано более 36,7 километра выделенных полос.

Власти планируют увеличить их количество. Прежде всего, это будет делаться за счет ограничения или ликвидации парковок. Например, таким образом полоса для пассажирского транспорта появится на улице Сарьяна и проспекте 40-летия Победы.

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Однако от идей полосы на Красноармейской улице чиновники решили отказаться. Моделирование показало, что при появлении полосы снижается скорость движения транспорта, при это увеличивается его плотность.

Депутаты же надеются на развитие выделенных полос в Ростове, так как это увеличит скорость и качество пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что в Ростове ГИБДД не дала организовать выделенную полосу на улице Вавилова.

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#Алина Заярная#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Общественный транспорт#Парковки
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