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В Ростове проведут гала-концерт, посвященный Дню народного единства 4 ноября

3 ноября 13:42
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Ростове в пятницу, 4 ноября, проведут гала-концерт «#Мы вместе», об этом сообщили на портале донского правительства.

В Ростове на Фонтанной площади на Театральной, 1 в пятницу состоится патриотический гала-концерт, посвященный празднованию Дня народного единства. Ростовчане смогут стать зрителями выступлений более 20 коллективов, в том числе Военного оркестра штаба Южного округа Росгвардии, а также народных ансамблей адыгского танца и донских казаков. Кроме того на концерте выступят коллективы из ЛДНР. Выступления начнутся в 14.00 мск, а с 18.00 до 22.00 мск «Ростов-Арена» в качестве поздравления земляков изменит внешний цвет фасада на российский триколор.

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 Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что основная цель празднования — это попытка объяснить молодежи, что праздник является больше чем данью патриотизма, а именно народной памятью, которая влияет на будущее страны. 

«Важно, чтобы мы в этот день, вспоминая историческое прошлое, говорили о единстве всего народа», — добавил чиновник. 

По словам пресс-службы, 4 ноября более 1,5 тысячи участников различных творческих коллективов покажут ростовчанам свое мастерство и искусство народов на шести площадках в рамках 18 культурных мероприятий. Полную программу можно посмотреть здесь



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