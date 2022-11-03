В Ростове на Фонтанной площади на Театральной, 1 в пятницу состоится патриотический гала-концерт, посвященный празднованию Дня народного единства. Ростовчане смогут стать зрителями выступлений более 20 коллективов, в том числе Военного оркестра штаба Южного округа Росгвардии, а также народных ансамблей адыгского танца и донских казаков. Кроме того на концерте выступят коллективы из ЛДНР. Выступления начнутся в 14.00 мск, а с 18.00 до 22.00 мск «Ростов-Арена» в качестве поздравления земляков изменит внешний цвет фасада на российский триколор.
Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что основная цель празднования — это попытка объяснить молодежи, что праздник является больше чем данью патриотизма, а именно народной памятью, которая влияет на будущее страны.
«Важно, чтобы мы в этот день, вспоминая историческое прошлое, говорили о единстве всего народа», — добавил чиновник.
По словам пресс-службы, 4 ноября более 1,5 тысячи участников различных творческих коллективов покажут ростовчанам свое мастерство и искусство народов на шести площадках в рамках 18 культурных мероприятий. Полную программу можно посмотреть здесь.