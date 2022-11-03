В Ростове на Фонтанной площади на Театральной, 1 в пятницу состоится патриотический гала-концерт, посвященный празднованию Дня народного единства. Ростовчане смогут стать зрителями выступлений более 20 коллективов, в том числе Военного оркестра штаба Южного округа Росгвардии, а также народных ансамблей адыгского танца и донских казаков. Кроме того на концерте выступят коллективы из ЛДНР. Выступления начнутся в 14.00 мск, а с 18.00 до 22.00 мск «Ростов-Арена» в качестве поздравления земляков изменит внешний цвет фасада на российский триколор.