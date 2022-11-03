Во вторник, 1 ноября, в администрации Ростова выпустили постановление, согласно которому у жильцов дома на Минераловодской, 34 собираются изъять их землю из-за аварийного состояния здания.
На сервисе “Дом.МинЖКХ” указано, что здание было построено в 1600 году, что вероятно является ошибкой, однако ввод в эксплуатацию указан в 1917 году. Износ двухэтажного здания с двумя подъездами, согласно этому же сервису, составляет 65,1%.
Сейчас власти собираются изъять землю под ним на площади 145 квадратных метров, а также три квартиры у собственников недвижимости в аварийном здании. В ближайшее время оценщики определят стоимость недвижимости и земли для выкупа, чтобы жильцы могли получить компенсации. Если жильцы не согласятся со стоимостью - власти готовы обратиться в суд.
Ранее стало известно, что аварийные дома с большим износом в Ростове не станут ремонтировать, а просто вернут средства за капремонт жильцам.