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В Ростове власти собираются изъять землю под старинным домом в Ленгородке

3 ноября 12:32
Фото: Яндекс.Карты
Дом на Минераловодской, 34 в Ростове
В Ростове власти объявили об изъятии земли и сносе дома в Ленгородке на улице Минераловодской, 34, построенном в начале прошлого века, информация об этом появилась на портале администрации.

Во вторник, 1 ноября, в администрации Ростова выпустили постановление, согласно которому у жильцов дома на Минераловодской, 34 собираются изъять их землю из-за аварийного состояния здания. 

На сервисе “Дом.МинЖКХ” указано, что здание было построено в 1600 году, что вероятно является ошибкой, однако ввод в эксплуатацию указан в 1917 году. Износ двухэтажного здания с двумя подъездами, согласно этому же сервису, составляет 65,1%.

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Сейчас власти собираются изъять землю под ним на площади 145 квадратных метров, а также три квартиры у собственников недвижимости в аварийном здании. В ближайшее время оценщики определят стоимость недвижимости и земли для выкупа, чтобы жильцы могли получить компенсации. Если жильцы не согласятся со стоимостью - власти готовы обратиться в суд.

Ранее стало известно, что аварийные дома с большим износом в Ростове не станут ремонтировать, а просто вернут средства за капремонт жильцам.

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#Надежда Пустяк#Аварийный дом#Капремонт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Город
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