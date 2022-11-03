Сейчас власти собираются изъять землю под ним на площади 145 квадратных метров, а также три квартиры у собственников недвижимости в аварийном здании. В ближайшее время оценщики определят стоимость недвижимости и земли для выкупа, чтобы жильцы могли получить компенсации. Если жильцы не согласятся со стоимостью - власти готовы обратиться в суд.