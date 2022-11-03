Согласно словам военнослужащего, который беседовал с журналистами в отделении распределения офицеров запаса, каждый из мобилизованных получает высокие берцы нового образца, «баул», два походных рюкзака, куда можно сложить личные вещи и снаряжение, резиновые сапоги, форму, включающую в себя куртки и другие всесезонные предметы одежды.