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В Ростовской области рассказали, как снаряжают мобилизованных

3 ноября 15:55
Фото: mil.ru
В Ростовской области рассказали, как экипируют военнообязанных перед отправкой в зону проведения СВО, репортаж снял телеканал «Дон-ТР».

Согласно словам военнослужащего, который беседовал с журналистами в отделении распределения офицеров запаса, каждый из мобилизованных получает высокие берцы нового образца, «баул», два походных рюкзака, куда можно сложить личные вещи и снаряжение, резиновые сапоги, форму, включающую в себя куртки и другие всесезонные предметы одежды.

В дополнение военнослужащим выдают бронежилеты со специальными шлемами и другими средствами индивидуальной защиты, вроде налокотников, противогазов, очков. Также в обязательном порядке каждый боец получает аптечку с набором средств для оказания первой помощи. 

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В сюжете сказано, что мобилизованные получают необходимое в несколько потоков, чтобы сэкономить время выдачи снаряжения. 

Ранее военный комиссар Ростовской области рассказал, какие муниципалитеты стали лидерами по показателям частичной мобилизации дончан. 

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