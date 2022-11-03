Согласно словам военнослужащего, который беседовал с журналистами в отделении распределения офицеров запаса, каждый из мобилизованных получает высокие берцы нового образца, «баул», два походных рюкзака, куда можно сложить личные вещи и снаряжение, резиновые сапоги, форму, включающую в себя куртки и другие всесезонные предметы одежды.
В дополнение военнослужащим выдают бронежилеты со специальными шлемами и другими средствами индивидуальной защиты, вроде налокотников, противогазов, очков. Также в обязательном порядке каждый боец получает аптечку с набором средств для оказания первой помощи.
В сюжете сказано, что мобилизованные получают необходимое в несколько потоков, чтобы сэкономить время выдачи снаряжения.
Ранее военный комиссар Ростовской области рассказал, какие муниципалитеты стали лидерами по показателям частичной мобилизации дончан.