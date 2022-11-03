На скамье подсудимых оказался житель Таганрога, который в марте этого года прокомментировал одну из публикаций. Она была посвящена патриотическому автопробегу в поддержку спецоперации, пишут СМИ.
В комментариях оказалась недостоверная информация о ситуации, происходящей на Украине. По данному факту возбудили уголовное дело.
По информации Donnews, с 1999 по 2001 годы мужчина участвовал во Второй Чеченской войне. А в 2014 году из-за аварии он лишился ноги.
Суд приговорил обвиняемого к пяти годам заключения условно. Ему запретили менять место жительства без предупреждения властей, пишет издание.
Ранее мэрия Ростова опровергла причастность к листовкам с фейком о запуске ракет по Украине