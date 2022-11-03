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В Ростовской области за фейки о ВС РФ осудили ветерана второй Чеченской войны

3 ноября 14:00
Фото: mil.ru
В Ростовской области огласили приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

На скамье подсудимых оказался житель Таганрога, который в марте этого года прокомментировал одну из публикаций. Она была посвящена патриотическому автопробегу в поддержку спецоперации, пишут СМИ.

В комментариях оказалась недостоверная информация о ситуации, происходящей на Украине. По данному факту возбудили уголовное дело.

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По информации Donnews, с 1999 по 2001 годы мужчина участвовал во Второй Чеченской войне. А в 2014 году из-за аварии он лишился ноги. 

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам заключения условно. Ему запретили менять место жительства без предупреждения властей, пишет издание.

Ранее мэрия Ростова опровергла причастность к листовкам с фейком о запуске ракет по Украине

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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