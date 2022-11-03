Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу – не снижать темпов вводимого жилья

Глава региона накануне посетил одну из масштабных стройплощадок в Южно-Сахалинске. В северной части областного центра реализуется проект «Уюн-парк». В его рамках намечено построить жилищный комплекс «Уюн» - 25 жилых корпусов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. Современной жилплощадью будут обеспечены 15 тыс. жителей островного региона. Важно, что в комплекс войдут не только многоквартирные дома, но и ряд объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Для финансирования их строительства правительство Сахалинской области заключило концессионное соглашение с АО «ДОМ.РФ». Преимущество такой формы привлечения долгосрочных займов в том, что не требуется предоставлять гарантии региона. Сахалинская область стала одним из пилотных регионов, использующих такой заём.