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Военком Егоров рассказал, кого из Ростовской области мобилизовали

3 ноября 04:57
Фото: 1MI
В Ростовской области наибольшее количество мобилизованных граждан оказалось из Азова, Батайска и Шахт, сообщил военком региона Игорь Егоров.

Он подвел итоги частичной мобилизации и уточнил, что количество призванных граждан не раскрывается. Но назвал территории, в которых набрали больше всего людей. 

Это Азовский, Сальский, Цимлянский и Октябрьский районы. Также много мужчин забрали из Миллеровского и Тарасовского районов. 

Издание Rostov.Kp со ссылкой на слова Егорова уточнило, что выплаты мобилизованным должны поступить в течение 17 дней дней. Отсчет ведется с момента направления к месту службы. 

Ранее ростовчанам рассказали, что делать если повестка в военкомат пришла с опозданием. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мобилизация#Общество#Илья Протвинов
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