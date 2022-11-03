Он подвел итоги частичной мобилизации и уточнил, что количество призванных граждан не раскрывается. Но назвал территории, в которых набрали больше всего людей.
Это Азовский, Сальский, Цимлянский и Октябрьский районы. Также много мужчин забрали из Миллеровского и Тарасовского районов.
Издание Rostov.Kp со ссылкой на слова Егорова уточнило, что выплаты мобилизованным должны поступить в течение 17 дней дней. Отсчет ведется с момента направления к месту службы.
Ранее ростовчанам рассказали, что делать если повестка в военкомат пришла с опозданием.