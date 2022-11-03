На днях житель Батайска угодил в канализационный люк, выходя из автобуса на остановке на улице Горького. Дело в том, что прямо на пешеходной дорожке находилось два люка. Один из них был накрыт крышкой меньшего диаметра, чем требовалось. Именно в него и упал мужчина.
От переломов и травмы позвоночника местного жителя спасла хорошая спортивная форма и быстрая реакция — падая, он сумел ухватиться за край. Мужчина отделался лишь царапинами.
Местные жители, как сообщает газета «Батайское время», возмущены проблемой открытых люков в городе. Некоторые местные жители просто забрасывают мусором, чтобы в них не упал очередной прохожий.
Ранее в Ленгородке Ростова под асфальт ушел люк канализации.