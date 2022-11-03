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Житель Батайска из автобуса сразу вышел в канализационный люк

3 ноября 07:54
Фото: 1MI
Житель Батайска упал в канализационный люк, прямо выходя из автобуса, рассказали местные СМИ.

На днях житель Батайска угодил в канализационный люк, выходя из автобуса на остановке на улице Горького. Дело в том, что прямо на пешеходной дорожке находилось два люка. Один из них был накрыт крышкой меньшего диаметра, чем требовалось. Именно в него и упал мужчина.

От переломов и травмы позвоночника местного жителя спасла хорошая спортивная форма и быстрая реакция — падая, он сумел ухватиться за край. Мужчина отделался лишь царапинами.

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Местные жители, как сообщает газета «Батайское время», возмущены проблемой открытых люков в городе. Некоторые  местные жители просто забрасывают мусором, чтобы в них не упал очередной прохожий.

Ранее в Ленгородке Ростова под асфальт ушел люк канализации.

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#Виктория Прутковская#Происшествия#Новости#Батайск#Ростов-на-Дону#Происшествие#Городская среда
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