На днях житель Батайска угодил в канализационный люк, выходя из автобуса на остановке на улице Горького. Дело в том, что прямо на пешеходной дорожке находилось два люка. Один из них был накрыт крышкой меньшего диаметра, чем требовалось. Именно в него и упал мужчина.