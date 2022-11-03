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Posted 3 ноября 2022, 07:53

Published 3 ноября 2022, 07:53

Modified 3 ноября 2022, 07:55

Updated 3 ноября 2022, 07:55

Жители Батайска не могут выехать из города из-за двух ДТП

Жители Батайска не могут выехать из города из-за двух ДТП

3 ноября 2022, 07:53
Фото: 1MI
Выезды из Батайска оказались полностью парализованным из-за двух дорожных аварий, об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

В утренний час-пик 3 ноября выезды из Батайска оказались в многокилометровых пробках из-за двух ДТП. Первое произошло на Западном шоссе недалеко от «Оранжереи». Вторая авария случилась на Восточном шоссе в районе озера «Лиман». Дорожную ситуацию усугубляет контроль транспорта на въезде в Ростов.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и быть предельно внимательными на дорогах.

Авария парализовала движение в центре Ростова-на-Дону 2 ноября
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Официальной информации об авариях от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее под Ростовом на М-4 «Дон» зерновоз организовал 24-километровый затор.

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#Алина Заярная#Новости#ДТП#Пробки#Батайск#Пробка
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