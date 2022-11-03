Жители Батайска не могут выехать из города из-за двух ДТП

В утренний час-пик 3 ноября выезды из Батайска оказались в многокилометровых пробках из-за двух ДТП. Первое произошло на Западном шоссе недалеко от «Оранжереи». Вторая авария случилась на Восточном шоссе в районе озера «Лиман». Дорожную ситуацию усугубляет контроль транспорта на въезде в Ростов.