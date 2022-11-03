rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Батайска не могут выехать из города из-за двух ДТП

3 ноября 07:53
Фото: 1MI
Выезды из Батайска оказались полностью парализованным из-за двух дорожных аварий, об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

В утренний час-пик 3 ноября выезды из Батайска оказались в многокилометровых пробках из-за двух ДТП. Первое произошло на Западном шоссе недалеко от «Оранжереи». Вторая авария случилась на Восточном шоссе в районе озера «Лиман». Дорожную ситуацию усугубляет контроль транспорта на въезде в Ростов.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и быть предельно внимательными на дорогах.

Пробки при выезде из Батайска в Ростов, 3 ноября
Фото: Яндекс.Карты
Авария парализовала движение в центре Ростова-на-Дону 2 ноября
Узнать подробнее

Официальной информации об авариях от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее под Ростовом на М-4 «Дон» зерновоз организовал 24-километровый затор.

Читайте также:
Под Ростовом на М-4 «Дон» зерновоз организовал 24-километровый затор 2 ноябряНа въезде в Ростов из Аксая из-за аварии возникла восьмикилометровая пробкаВ Ростове Сельмаш застыл в многокилометровых пробках из-за ДТП вечером 29 октября
#Алина Заярная#Новости#Батайск#Дтп#Пробка#Пробки
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12