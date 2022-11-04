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Карибский кризис: как удалось избежать ядерной катастрофы 60 лет назад?

4 ноября 17:40
Осенью 1962 года мир был чрезвычайно близок к ядерной войне. Для всей планеты точкой невозврата мог стать в тот период остров Куба. Он находился тогда в центре противостояния СССР и Соединенных Штатов.

Специалистами Института развития интернета оказана поддержка в создании аудиодрамы, повествующей о нависшей над миром опасности и о том, каких усилий стоило то, чтобы предотвратить начало ядерной войны, сообщает mkset.ru.

В видеоролике, размещенном ниже, — фразы, которыми в те дни обменивались    политические деятели той эпохи: Никита Хрущев, Эрнесто Че Гевара, Джон и Роберт Кеннеди, Фидель Кастро и Родион Малиновский, Роберт Макнамара и Анастас Микоян.  

В частности, 24 октября 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отправил телеграмму на имя американского лидера Джона Кеннеди. В ней говорилось о том, что  СССР не намерен бездействовать, наблюдая за «пиратскими действиями» судов Соединенных Штатов в море. При этом Хрущев обратил внимание на следующий факт: в ответ Советский Союз вынужден будет пойти на принятие «адекватных и необходимых мер».

Кеннеди отреагировал на это с искренним сожалением, дав понять, что происходящее однозначно ухудшит взаимоотношения государств…

В обратную сторону от Кубы развернулись 15 советских кораблей. Танкеры, однако, продолжили следовать вперед.

Во всем мире стартовала тогда массовая скупка золота. Подобное наблюдается, по словам экспертов, в начале каждого финансового кризиса.

Подробнее о деталях тех событий 60-летней давности — в видеоролике.

#Марина Колодкина#Политика#Видео
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