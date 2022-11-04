Карибский кризис: как удалось избежать ядерной катастрофы 60 лет назад?

В частности, 24 октября 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отправил телеграмму на имя американского лидера Джона Кеннеди. В ней говорилось о том, что СССР не намерен бездействовать, наблюдая за «пиратскими действиями» судов Соединенных Штатов в море. При этом Хрущев обратил внимание на следующий факт: в ответ Советский Союз вынужден будет пойти на принятие «адекватных и необходимых мер».