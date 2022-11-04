Карибский кризис: как удалось избежать ядерной катастрофы 60 лет назад?

Специалистами Института развития интернета оказана поддержка в создании аудиодрамы, повествующей о нависшей над миром опасности и о том, каких усилий стоило то, чтобы предотвратить начало ядерной войны, сообщает mkset.ru.
В видеоролике, размещенном ниже, — фразы, которыми в те дни обменивались политические деятели той эпохи: Никита Хрущев, Эрнесто Че Гевара, Джон и Роберт Кеннеди, Фидель Кастро и Родион Малиновский, Роберт Макнамара и Анастас Микоян.
В частности, 24 октября 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отправил телеграмму на имя американского лидера Джона Кеннеди. В ней говорилось о том, что СССР не намерен бездействовать, наблюдая за «пиратскими действиями» судов Соединенных Штатов в море. При этом Хрущев обратил внимание на следующий факт: в ответ Советский Союз вынужден будет пойти на принятие «адекватных и необходимых мер».
Кеннеди отреагировал на это с искренним сожалением, дав понять, что происходящее однозначно ухудшит взаимоотношения государств…
В обратную сторону от Кубы развернулись 15 советских кораблей. Танкеры, однако, продолжили следовать вперед.
Во всем мире стартовала тогда массовая скупка золота. Подобное наблюдается, по словам экспертов, в начале каждого финансового кризиса.
Подробнее о деталях тех событий 60-летней давности — в видеоролике.