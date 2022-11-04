Во вторник электричества не будет на улицах Артемовская, 2-я Володарского, Кулагина, Международная, в переулках Уральский, Ухтомский, Хибинский, Кубанский. В среду ограничения введут по улицам Орская, Вятская, Рябышева, переулкам Клавишный, Александровский спуск, Водопроводный.