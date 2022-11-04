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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 7 по 13 ноября

4 ноября 06:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 7 по 13 ноября, будут проходить отключения электричества, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник обесточат улицы Верхненольная, Каяни, Советская, 2-я линия, 1-я Майская. Это коснется улиц Лесозащитная, Архангельская, Днепропетровская, Богураева, Брестская, Брянская, Панфиловцев, переулков Иркутский, Астраханский, Одесский проезд.

Во вторник электричества не будет на улицах Артемовская, 2-я Володарского, Кулагина, Международная, в переулках Уральский, Ухтомский, Хибинский, Кубанский. В среду ограничения введут по улицам Орская, Вятская, Рябышева, переулкам Клавишный, Александровский спуск, Водопроводный.

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В четверг свет выключат на улицах Амбулаторная, Железнодорожный Верхний проезд, Железнодорожный Нижний проезд, Подгорная, Рельефная. В пятницу это затронет улицы Пугачева, Молодежная, Грисенко и Лихачева.


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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Электричество#Свет#Общество
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