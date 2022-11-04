В понедельник обесточат улицы Верхненольная, Каяни, Советская, 2-я линия, 1-я Майская. Это коснется улиц Лесозащитная, Архангельская, Днепропетровская, Богураева, Брестская, Брянская, Панфиловцев, переулков Иркутский, Астраханский, Одесский проезд.
Во вторник электричества не будет на улицах Артемовская, 2-я Володарского, Кулагина, Международная, в переулках Уральский, Ухтомский, Хибинский, Кубанский. В среду ограничения введут по улицам Орская, Вятская, Рябышева, переулкам Клавишный, Александровский спуск, Водопроводный.
В четверг свет выключат на улицах Амбулаторная, Железнодорожный Верхний проезд, Железнодорожный Нижний проезд, Подгорная, Рельефная. В пятницу это затронет улицы Пугачева, Молодежная, Грисенко и Лихачева.