Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 195 тысяч рублей каждому мобилизованному. Это будет единовременная помощь.
Также ее окажут тем, кто заключил контракт в период проведения спецоперации. Вопросами финансирования займется правительство России.
Кроме того, мобилизованные в Ростовской области получают по 150 тысяч рублей единовременно. Это региональная помощь.
Согласно данным Ростовстата, с января по август этого года реальная начисленная зарплата снизилась на 1,2% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Сейчас средняя зарплата составляет 42,6 тысячи рублей.
Среди регионов Южного федерального округа сильнее всего сократились зарплаты в Севастополе. Здесь падение составило почти 10%.
Ростовская область оказалась на шестом месте в России по числу совершенных преступлений. С начала года их было более 43 тысяч.
Первые три места заняли Москва, Кубань и Подмосковье. В столице зарегистрировали 105 тысяч преступлений.