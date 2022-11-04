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Мобилизованные получат новые выплаты, а жителям в Ростовской области снизили зарплаты

4 ноября 16:27
Фото: 1MI
В Ростовской области мобилизованные получат по 195 тысяч рублей, у местных жителей снизились зарплаты, а в регионе назвали число совершенных преступлений, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Выплаты мобилизованным

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 195 тысяч рублей каждому мобилизованному. Это будет единовременная помощь.

Также ее окажут тем, кто заключил контракт в период проведения спецоперации. Вопросами финансирования займется правительство России.

Кроме того, мобилизованные в Ростовской области получают по 150 тысяч рублей единовременно. Это региональная помощь.

Зарплаты в Ростовской области

Согласно данным Ростовстата, с января по август этого года реальная начисленная зарплата снизилась на 1,2% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Сейчас средняя зарплата составляет 42,6 тысячи рублей.

Жителям в Ростовской области заявили, что их зарплаты уменьшились с 2021 года
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Среди регионов Южного федерального округа сильнее всего сократились зарплаты в Севастополе. Здесь падение составило почти 10%.

Число преступлений в Ростовской области

Ростовская область оказалась на шестом месте в России по числу совершенных преступлений. С начала года их было более 43 тысяч.

Первые три места заняли Москва, Кубань и Подмосковье. В столице зарегистрировали 105 тысяч преступлений.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Мобилизация#Зарплата#Общество
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