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Posted 4 ноября 2022, 09:33

Published 4 ноября 2022, 09:33

Modified 4 ноября 2022, 09:38

Updated 4 ноября 2022, 09:38

Педагог из Ростова-на-Дону перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Педагог из Ростова-на-Дону перевела мошенникам более полумиллиона рублей

4 ноября 2022, 09:33
Фото: 1MI
Педагог из Ростова-на-Дону поверила уловкам мошенников и перевела им крупную сумму, сообщили в УМВД по региону.

Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он заявил, что с ее счета пытаются снять деньги и предложил их спасти.

Ростовчанка перевела 540 тысяч рублей на якобы безопасную электронную ячейку. На самом деле это был счет аферистов.

После этого звонивший начал убежать женщину оформить на себя кредит. Но от банка пришло уведомление об ограничениях операций по счету.

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Тогда потерпевшая не стала подавать заявку на получение займа и обратилась в полицию. По факту кражи возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Ранее в Ростове осудили юриста, обманувшую своего клиента на 765 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенник
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