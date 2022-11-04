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Ростовчан удивил приговор ветерану Чечни за фейки о Вооруженных силах РФ

4 ноября 06:18
Фото: 1MI
В Ростовской области назначили условный срок мужчине, который распространял фейки о Вооруженных силах России, что удивило часть местных жителей, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Причиной для судебных разбирательств стал комментарий жителя Таганрога по публикацией об автопробеге в поддержку спецоперации. Пользователь написал недостоверную информацию, что и привело к возбуждению уголовного дела.

По данным Donnews, фигурант был участником Второй Чеченской войны. Ему назначили пять лет заключения условно.

В Ростовской области за фейки о ВС РФ осудили ветерана второй Чеченской войны
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В соцсетях пользователей удивил такой приговор за оставленный комментарий.

«Хотелось бы его высказывания почитать, а потом вывод сделать», — написали местные жители.

«Какой вред он нанес государству?», — поинтересовались ростовчане.

«Надо почитать, что он сказал», — заявили горожане.

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#Спецоперация#Мобилизация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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