Ростовчан удивил приговор ветерану Чечни за фейки о Вооруженных силах РФ

Причиной для судебных разбирательств стал комментарий жителя Таганрога по публикацией об автопробеге в поддержку спецоперации. Пользователь написал недостоверную информацию, что и привело к возбуждению уголовного дела.
По данным Donnews, фигурант был участником Второй Чеченской войны. Ему назначили пять лет заключения условно.
В соцсетях пользователей удивил такой приговор за оставленный комментарий.
«Хотелось бы его высказывания почитать, а потом вывод сделать», — написали местные жители.
«Какой вред он нанес государству?», — поинтересовались ростовчане.
«Надо почитать, что он сказал», — заявили горожане.