Ростовчане попросили снести продаваемый за 800 млн рублей недострой на Гвардейской

На улице Красноармейской продается здание площадью 44,2 тысячи квадратных метров. В нем 22 этажа, но работы по строительству не завершились.
В данный момент строительная готовность достигает 60%. Изначально планировали, что это будет административно-деловой комплекс.
«Странно почему так долго стоит. Обычно многоквартирные дома бросают, а не офисные здания еще и с землей… В Краснодаре бы выкупили быстро», — пишут ростовчане.
Некоторые предложили его достроить и раздать людям квартиры бесплатно. Другие попросили снести этот комплекс.
«Очень дешево как-то. Может там уже бетон разморозило, укреплять надо?», — интересуются горожане.