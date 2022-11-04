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Ростовчане попросили снести продаваемый за 800 млн рублей недострой на Гвардейской

4 ноября 11:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в районе Гвардейской площади выставили на продажу недостроенное здание, но местные жители попросили его снести, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

На улице Красноармейской продается здание площадью 44,2 тысячи квадратных метров. В нем 22 этажа, но работы по строительству не завершились.

В данный момент строительная готовность достигает 60%. Изначально планировали, что это будет административно-деловой комплекс.

«Странно почему так долго стоит. Обычно многоквартирные дома бросают, а не офисные здания еще и с землей… В Краснодаре бы выкупили быстро», — пишут ростовчане.

Некоторые предложили его достроить и раздать людям квартиры бесплатно. Другие попросили снести этот комплекс.

«Очень дешево как-то. Может там уже бетон разморозило, укреплять надо?», — интересуются горожане.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Продажа#Общество
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