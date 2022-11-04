rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане заявили о маршрутке, которая рассыпается во время движения

4 ноября 08:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во время поездки разваливается автобус, который курсирует по маршруту № 212, рассказали пассажиры.

Местная жительница возмутилась подорожанием проезда и состоянием транспорта. Ее не устраивают грязь и появившиеся щели в салоне, из-за которых дует холодный воздух.

«Про кондиционеры вообще ничего говорить не хочется, их здесь никогда не было. Пока я ехала до Батайска, то отвалилось сиденье, а с двери упала металлическая рама», — рассказала ростовчанка.

Ростовчане заявили о сумасшедшей поездке в маршрутке с риском для жизни
Узнать подробнее


Она добавила, что пришлось ехать с полуоткрытой дверью, несмотря на холодную погоду. Теперь пассажирка хочет добиться проведения проверок всех маршруток.

Ранее в части Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте 1 ноября.



Читайте также:
Ростовчане заявили о сумасшедшей поездке в маршрутке с риском для жизниШкольники устроили бойцовский клуб в маршрутке возле кричащей беременной ростовчанкиВ Ростове водитель маршрутки кидался в пассажиров деньгами
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Маршрутка#Происшествия
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12