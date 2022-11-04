Ростовчане заявили о маршрутке, которая рассыпается во время движения

Местная жительница возмутилась подорожанием проезда и состоянием транспорта. Ее не устраивают грязь и появившиеся щели в салоне, из-за которых дует холодный воздух.
«Про кондиционеры вообще ничего говорить не хочется, их здесь никогда не было. Пока я ехала до Батайска, то отвалилось сиденье, а с двери упала металлическая рама», — рассказала ростовчанка.
Она добавила, что пришлось ехать с полуоткрытой дверью, несмотря на холодную погоду. Теперь пассажирка хочет добиться проведения проверок всех маршруток.
Ранее в части Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте 1 ноября.