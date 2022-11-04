Ростовская область оказалась на 4 месте в РФ по числу пойманных наркоторговцев

Лидером является Москва, где выявили 3,5 тысячи человек, совершивших преступления, связанных с оборотом наркотиков. На втором и третьем местах Подмосковье и Краснодарский край.
В Ростовской области таких преступников оказалось 2,1 тысячи. Это соответствует четвертому месту.
Далее идут Свердловская и Челябинская области. На последнем месте расположился Чукотский АО с показателем шесть преступников.
Всего в Ростовской области с января по сентябрь 2022 года зарегистрировали 43,5 тысячи преступлений.
Ранее появилась информация, что чиновники хотят заставить наркоманов учиться и работать в Ростовской области.