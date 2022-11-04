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Ростовская область оказалась на 4 месте в РФ по числу пойманных наркоторговцев

4 ноября 12:52
Фото: 1MI
Ростовская область попала в число российских регионов с наибольшим числом пойманных граждан за наркопреступления, сообщает Генпрокуратура.

Лидером является Москва, где выявили 3,5 тысячи человек, совершивших преступления, связанных с оборотом наркотиков. На втором и третьем местах Подмосковье и Краснодарский край.

В Ростовской области таких преступников оказалось 2,1 тысячи. Это соответствует четвертому месту. 

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Далее идут Свердловская и Челябинская области. На последнем месте расположился Чукотский АО с показателем шесть преступников. 

Всего в Ростовской области с января по сентябрь 2022 года зарегистрировали 43,5 тысячи преступлений. 

Ранее появилась информация, что чиновники хотят заставить наркоманов учиться и работать в Ростовской области.

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#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Наркотики#Илья Протвинов
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