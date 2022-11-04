В Ростовской области установят первый дорожный знак «Осторожно, ежи» в ноябре

Он поделился историей своих друзей, которые часто ездят по одной дороге. Они стали замечать ежей, которых давят автомобили.
Оказалось, что зверьки в брачный период перебегают дорогу и попадают под колеса транспорта. Тогда знакомые музыканта стали обращаться в государственные инстанции, чтобы установить специальный знак, предупреждающий водителей.
«Потратили они много времени и денег, но теперь у них есть все необходимые разрешения, а также разработан уникальный знак. Скоро его установят», — заявил Пименов.
Он пообещал рассказать место установки.
Ранее появилась информация, что на автомобильные номера для МВД в Крыму и Ростове потратят 138,8 миллионов рублей.