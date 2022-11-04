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В Ростовской области установят первый дорожный знак «Осторожно, ежи» в ноябре

4 ноября 17:36
Фото: 1MI
В Ростовской области появится уникальный дорожный знак, который позволит спасти ежей от автомобилей, рассказал в соцсетях музыкант Сергей Пименов.

Он поделился историей своих друзей, которые часто ездят по одной дороге. Они стали замечать ежей, которых давят автомобили.

Оказалось, что зверьки в брачный период перебегают дорогу и попадают под колеса транспорта. Тогда знакомые музыканта стали обращаться в государственные инстанции, чтобы установить специальный знак, предупреждающий водителей.

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«Потратили они много времени и денег, но теперь у них есть все необходимые разрешения, а также разработан уникальный знак. Скоро его установят», — заявил Пименов.

Он пообещал рассказать место установки. 

Ранее появилась информация, что на автомобильные номера для МВД в Крыму и Ростове потратят 138,8 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Знак#Дорога#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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