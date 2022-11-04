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Владельцы карт «Простор» в Ростове-на-Дону не могут оплатить за проезд

4 ноября 12:14
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на сбой при попытке оплатить проезд картой «Простор».

По информации "Дон-тр", в приложении "Простор" часто происходит сбой, из-за чего не получается внести деньги за проезд. Из-за этого людям приходится ездить за полную стоимость. 

"Люди часто обращаются в Центр развития платежных систем с жалобой, что карта находится в стоп-листе. А некоторым не удается пополнить баланс", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в компании проблем не видят и считают их персональными. Ранее над приложением работал иностранный разработчик, но отношения с ним прекратились. Поэтому пришлось выпустить версию от российских специалистов.

Ранее ростовчане заявили о маршрутке, которая рассыпается во время движения.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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