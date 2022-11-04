Власти поселка в Ростовской области игнорировали опасный для людей дом

Речь идет о многоквартирном доме в переулке Стандартном. Его признали аварийным и подлежащим сносу, но эти работы за долгое время так и не начались.
«Здание может обрушиться, что представляет опасность для местных жителей. Но чиновники никаких мер не принимают», — уточнили в прокуратуре.
Тогда было подано заявление в суд с требованием устранить нарушения. Он встал на сторону надзорного ведомства.
Прокуратура взяла под контроль исполнение решения.
Ранее стало известно, что в центре Ростова до 2026 года отремонтируют старинный доходный дом, рухнувший в июне.