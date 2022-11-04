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Власти поселка в Ростовской области игнорировали опасный для людей дом

4 ноября 07:15
Фото: 1MI
Власти поселка Первомайского в Ростовской области через суд обязали снести аварийный дом, сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о многоквартирном доме в переулке Стандартном. Его признали аварийным и подлежащим сносу, но эти работы за долгое время так и не начались.

«Здание может обрушиться, что представляет опасность для местных жителей. Но чиновники никаких мер не принимают», — уточнили в прокуратуре.

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Тогда было подано заявление в суд с требованием устранить нарушения. Он встал на сторону надзорного ведомства.

Прокуратура взяла под контроль исполнение решения.

Ранее стало известно, что в центре Ростова до 2026 года отремонтируют старинный доходный дом, рухнувший в июне.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Обрушение#Происшествия
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