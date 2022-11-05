Так в субботу, 5 ноября, в Ростове-на-Дону ожидается до +9 градусов тепла, однако в течение первой половины дня в городе пройдут дожди — синоптики прогнозируют около миллиметра осадков. Кроме того, в течение суток в городе будет наблюдаться сильный ветер скоростью до семи метров в секунду, а к ночи температура опустится до +1 градуса.
На следующий день на севере города будет наблюдаться туман, а дневная температура опустится до +6 градусов, и хотя в Ростове не прогнозируют дождей — синоптики настаивают на том, что ночью может выпасть снег из-за похолодания до нуля градусов и ниже.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, какие погодные условия будут наблюдаться в регионе 5 ноября.