Так в субботу, 5 ноября, в Ростове-на-Дону ожидается до +9 градусов тепла, однако в течение первой половины дня в городе пройдут дожди — синоптики прогнозируют около миллиметра осадков. Кроме того, в течение суток в городе будет наблюдаться сильный ветер скоростью до семи метров в секунду, а к ночи температура опустится до +1 градуса.