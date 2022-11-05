Каждый второй ростовчанин заявил, что контролирует соцсети своих детей в 2022 году

Вместе с этим примерно каждый второй респондент заявил, что контролирует коммуникации ребенка в соцсетях. Так в возрасте от семи до девяти лет о контроле за общением своего ребенка в соцсетях сообщают девять из десяти родителей (89%), такой же позиции придерживаются 66% родителей детей в возрасте от 10 до 12 лет. Еще около 40% респондентов следят за тем, с кем общаются их дети-подростки. Средний показатель в четырех возрастных группах составил 55,5%.