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Каждый второй ростовчанин заявил, что контролирует соцсети своих детей в 2022 году

5 ноября 08:06
Фото: pxhere.com
В 2022 году около 55,5% ростовчан заявили, что контролируют соцсети своих несовершеннолетних детей вне зависимости от их возраста, результатами исследования поделился портал Superjob.

В октябре портал опросил три тысячи своих пользователей из 433 городов России, чтобы выяснить, как часто родители отслеживают деятельность своих детей в соцсетях.

В ходе исследования аналитики выяснили, что примерно 18% родителей считают, что несовершеннолетним нечего делать в социальных сетях, при этом каждый четвертый респондент уверен, что собственный аккаунт ребенок может завести только по достижении 13 лет — такую позицию поддерживают 25% опрошенных. Еще 22% родителей готовы позволить ребенку завести аккаунт только в старших классах школы или на первых курсах института — в 16-17 лет.  

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Вместе с этим примерно каждый второй респондент заявил, что контролирует коммуникации ребенка в соцсетях. Так в возрасте от семи до девяти лет о контроле за общением своего ребенка в соцсетях сообщают девять из десяти родителей (89%), такой же позиции придерживаются 66% родителей детей в возрасте от 10 до 12 лет. Еще около 40% респондентов следят за тем, с кем общаются их дети-подростки. Средний показатель в четырех возрастных группах составил 55,5%. 

При этом основной причиной контроля респонденты назвали негативную информацию, способную испортить психику несовершеннолетним. 

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