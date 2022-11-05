Во время своего исследовании портал опросил более 1,5 тысячи совершеннолетних и экономически активных россиян из 377 городов России, чтобы выяснить, в какой стране они хотели бы провести свою дальнейшую жизнь.
При этом голоса опрошенных разделились почти в равном соотношении, где 51% респондентов заявил, что не планирует уезжать из страны, а 46% напротив заявили, что выберут западные страны.
Так лидерами симпатий опрошенных стали США и страны Средиземноморья — Италия и Испания. За них высказались по 3% опрошенных. Еще по 2% респондентов заявили, что хотели бы переехать в страны с высоким уровнем жизни, в числе которых Австралия, Канада и Швейцария.
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