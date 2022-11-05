Так лидерами симпатий опрошенных стали США и страны Средиземноморья — Италия и Испания. За них высказались по 3% опрошенных. Еще по 2% респондентов заявили, что хотели бы переехать в страны с высоким уровнем жизни, в числе которых Австралия, Канада и Швейцария.