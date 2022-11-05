В пятницу, 4 ноября, митрополит Меркурий провел службу, посвященную дню празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а также вознес молитву о Святой Руси.
В своем обращении к прихожанам митрополит поздравил земляков с наступившим Днем народного единства и напомнил о важности представителей разных конфессий и культур находить общий язык. Владыка уверен, что желание внешних врагов стереть границы России должно объединять россиян и призвал прихожан молиться.
«На протяжении всей истории в трудные моменты жизни наш народ искренне, неистово, сердечно молился, призывая имя Божие, помощь святых угодников, Матерь Божию в свое заступление и помощь», — цитирует митрополита пресс-служба.
Ранее митрополит заявил, что ростовчане избегают встречи с Богом.