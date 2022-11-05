В своем обращении к прихожанам митрополит поздравил земляков с наступившим Днем народного единства и напомнил о важности представителей разных конфессий и культур находить общий язык. Владыка уверен, что желание внешних врагов стереть границы России должно объединять россиян и призвал прихожан молиться.