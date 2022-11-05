В издании рассказали, что под одним из постов губернатора Василия Голубева в Telegram появились десятки записей о том, что строительство и последующее открытие участка Северного обхода лишило Озёрный и ДНТ «Темерник» удобного съезда. Из-за этого в населенные пункты, где проживают примерно четыре тысячи человек, теперь не приезжает скорая помощь, или ее приходится ждать около трех часов, а стоимость такси многократно возросла.
Местные жители сообщают, что раньше использовали для съезда разрыв на трассе А-280, однако теперь они лишились этой возможности, что стало проблемой для тех, кто возит детей в образовательные учреждения Ростова ранним утром. Жители также считают, что теперь из-за проблем с транспортной доступностью населенных пунктов экстренные службы могут не успеть доехать на вызов в случае ЧС.
С аналогичными проблемами столкнуть и те дончане, что работают в Чалтыре — теперь им приходится ехать в Ростов для разворота.
Источники издания сообщили, что о закрытии съездов знали еще в начале строительства, но других вариантов не было, поскольку расширение трассы на две полосы по нормативам не позволяло сохранить такой левый поворот. Однако источники отмечают, что в результате планировки сделали минимальный переезд в пределах шести километров по отношению к прошлому маршруту движения.
Тем временем в донском Минтранспорта добавили, что у устранения съездов были и более веские причины — это ликвидация пересечения, чтобы снизить возможность смертельных ДТП на этом участке, которые часто происходили в прошлом.
«Учитывая расположение основной развязки и требования о расстоянии между развязками не менее пяти километров, принято решение о ликвидации существующего пересечения с сохранением только правых поворотов», — цитирует чиновников издание.
Теперь ожидается, что проблема транспортного сообщения с поселками будет решена, когда достроят Западную хорду. В проекте уже указали развязку у полигона бывшего ТБО.
Напомним, ранее стало известно, что в Ростове ищут подрядчика для рекультивации свалки в западной промзоне. На работы потратят больше двух миллиардов рублей.