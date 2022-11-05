rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поселки под Ростовом лишились удобного въезда в город после открытия Северного обхода

5 ноября 05:50
Фото: donland.ru
Жители ближайших поселков пожаловались, что лишились удобного въезда в Ростов после открытия одного из участков Северного обхода, подробностями поделился портал 1Rnd.

В издании рассказали, что под одним из постов губернатора Василия Голубева в Telegram появились десятки записей о том, что строительство и последующее открытие участка Северного обхода лишило Озёрный и ДНТ «Темерник» удобного съезда. Из-за этого в населенные пункты, где проживают примерно четыре тысячи человек, теперь не приезжает скорая помощь, или ее приходится ждать около трех часов, а стоимость такси многократно возросла.

Местные жители сообщают, что раньше использовали для съезда разрыв на трассе А-280, однако теперь они лишились этой возможности, что стало проблемой для тех, кто возит детей в образовательные учреждения Ростова ранним утром. Жители также считают, что теперь из-за проблем с транспортной доступностью населенных пунктов экстренные службы могут не успеть доехать на вызов в случае ЧС. 

С аналогичными проблемами столкнуть и те дончане, что работают в Чалтыре — теперь им приходится ехать в Ростов для разворота. 

Движение по Северному обходу Ростова-на-Дону открыли 31 октября
Узнать подробнее

Источники издания сообщили, что о закрытии съездов знали еще в начале строительства, но других вариантов не было, поскольку расширение трассы на две полосы по нормативам не позволяло сохранить такой левый поворот. Однако источники отмечают, что в результате планировки сделали минимальный переезд в пределах шести километров по отношению к прошлому маршруту движения.

Тем временем в донском Минтранспорта добавили, что у устранения съездов были и более веские причины — это ликвидация пересечения, чтобы снизить возможность смертельных ДТП на этом участке, которые часто происходили в прошлом. 

«Учитывая расположение основной развязки и требования о расстоянии между развязками не менее пяти километров, принято решение о ликвидации существующего пересечения с сохранением только правых поворотов», — цитирует чиновников издание.

Теперь ожидается, что проблема транспортного сообщения с поселками будет решена, когда достроят Западную хорду. В проекте уже указали развязку у полигона бывшего ТБО.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове ищут подрядчика для рекультивации свалки в западной промзоне. На работы потратят больше двух миллиардов рублей.

 

Читайте также:
Фура протаранила легковой автомобиль на Северном обходе Ростова 3 ноябряВ Ростове почти завершили третью очередь строительства Северного обходаВ Ростове для строительства Западной хорды вырубят 5% Кумженской рощи
#Надежда Пустяк#Дорога#Дтп#Городская среда#Строительство#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12