В издании рассказали, что под одним из постов губернатора Василия Голубева в Telegram появились десятки записей о том, что строительство и последующее открытие участка Северного обхода лишило Озёрный и ДНТ «Темерник» удобного съезда. Из-за этого в населенные пункты, где проживают примерно четыре тысячи человек, теперь не приезжает скорая помощь, или ее приходится ждать около трех часов, а стоимость такси многократно возросла.