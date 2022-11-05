С понедельника, 7 ноября, откроются электронные торги по продаже имущества АО «258 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего», признанного банкротом в апреле 2018 года.
Общая стоимость имущества оценивается в 190,6 миллиона рублей, в перечень лота входят 43 объекта недвижимости, 107 единиц спецоборудования, пять транспортных средств, а также более 1,8 тысяч предметов и средств труда. Само предприятие расположено в Батайске в микрорайоне Авиагородок, строение № 48.
Прием заявок от участников аукциона закроют 12 декабря, а сам аукцион состоится через три дня. Шаг торгов составит 10% от стоимости лота — 19 миллионов рублей.
Напомним, процесс конкурсного производства должен был закончиться еще в мае 2021 года, чтобы должник успел расплатиться со своими кредиторами.