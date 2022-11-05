Общая стоимость имущества оценивается в 190,6 миллиона рублей, в перечень лота входят 43 объекта недвижимости, 107 единиц спецоборудования, пять транспортных средств, а также более 1,8 тысяч предметов и средств труда. Само предприятие расположено в Батайске в микрорайоне Авиагородок, строение № 48.