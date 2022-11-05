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В Ростове на Западном ограничат скорость движения до 40 километров в час с 26 ноября

5 ноября 08:28
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове введут ограничения на скорость движения по проспекту Стачки с 26 ноября, об этом сообщили в городской администрации.

Департамент автодорог объявил, что с 26 ноября на проспекте Стачки начнут действовать ограничения скорости движения.

Теперь на участке проспекта рядом с домом №217 нельзя будет проехать на скорости больше 40 километров в час. Причиной этого назвали необходимость повышения безопасности движения на одном из пешеходных переходов. 

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Ранее в Ростове рассказали, что уберут парковки ради создания выделенных полос для проезда общественного транспорта. Запланировано, что такие полосы появятся в восточной части города — в Александровке и Нахичевани, однако в центре города от реализации этой идеи отказались из-за плотного трафика.

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