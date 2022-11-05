Департамент автодорог объявил, что с 26 ноября на проспекте Стачки начнут действовать ограничения скорости движения.
Теперь на участке проспекта рядом с домом №217 нельзя будет проехать на скорости больше 40 километров в час. Причиной этого назвали необходимость повышения безопасности движения на одном из пешеходных переходов.
Ранее в Ростове рассказали, что уберут парковки ради создания выделенных полос для проезда общественного транспорта. Запланировано, что такие полосы появятся в восточной части города — в Александровке и Нахичевани, однако в центре города от реализации этой идеи отказались из-за плотного трафика.