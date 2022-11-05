Затор сохранялся около получаса, пока гости мероприятия не покинули парк. К настоящему времени небольшие затруднения движения сохраняются на участке на съездах к Восточному шоссе и Ворошиловскому проспекту, также парализованной из-за потока машин остается улица Станиславского.