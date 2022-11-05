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Пробка образовалась на выезде с левого берега после концерта Газманова в Ростове

5 ноября 14:44
Фото: pxhere.com
В Ростове на выезде из парка «Левобережный» возник затор из-за потока автомобилей, направляющихся в город, данные об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

Напомним, днем 5 ноября в парке «Левобережном» прошла патриотическая акция «Мы вместе», хедлайнером которой стал Олег Газманов. После завершения концерта и акции ростовчане и гости города, покидающие парк, создали затон на кольце перед зданием на улице Левобережной, 5Е. 

Затор сохранялся около получаса, пока гости мероприятия не покинули парк. К настоящему времени небольшие затруднения движения сохраняются на участке на съездах к Восточному шоссе и Ворошиловскому проспекту, также парализованной из-за потока машин остается улица Станиславского.

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Ранее стало известно, где на трассах Ростовской области образовался многокилометровый затор.

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