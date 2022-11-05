Напомним, днем 5 ноября в парке «Левобережном» прошла патриотическая акция «Мы вместе», хедлайнером которой стал Олег Газманов. После завершения концерта и акции ростовчане и гости города, покидающие парк, создали затон на кольце перед зданием на улице Левобережной, 5Е.
Затор сохранялся около получаса, пока гости мероприятия не покинули парк. К настоящему времени небольшие затруднения движения сохраняются на участке на съездах к Восточному шоссе и Ворошиловскому проспекту, также парализованной из-за потока машин остается улица Станиславского.