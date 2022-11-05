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В Ростове жители следят за детьми в соцсетях, пока на Дону растет число преступлений

5 ноября 18:05
Фото: unsplash. com
В Ростовской области зарегистрировали более 40 тысяч преступлений с начала года, а в Ростове жители посетили концерт Олега Газманова и разоткровенничались, что следят за своими детьми в соцсетях.

Ясные дни в Ростове 

В Ростове состоялась патриотическая акция «Мы вместе», которая собрала несколько тысяч зрителей и участников на площадке в парке «Левобережном». 

Главной звездой мероприятия стал певец Олег Газманов, который привлек на концерт горожан и исполнил для них самые известные из своих песен. 

Жители поделились впечатлениями в соцсетях, сообщив, что концерт удался, а выступление зарядило их энергией.  

Фото: pxhere.com

Однако после мероприятия на левом берегу Дона на выезде из парка образовался затор, который заморозил движение по Левобережной и Ворошиловскому мосту в направлении города. Пробка продержалась около часа. 

Бандитский регион

За девять месяцев с начала 2022 года в Ростовской области прокуратура зарегистрировала более 43 тысяч преступлений, при этом подавляющее большинство из них, около 50%, составили те преступления, что нанесли ущерб в крупном размере. 

В своем отчете прокуратура отметила, что к настоящему времени все еще не раскрыты более 18 тысяч преступлений. 

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Также прокурорами были зафиксированы 707 преступлений в сфере коррупции и почти 4,4 тысячи дел о незаконном обороте наркотиков. Подробную статистику можно изучить по ссылке.  

Родительский контроль

Согласно данным сервиса Superjob, каждый второй родитель в Ростовской области внимательно следит за тем, с кем общаются их дети в соцсетях, и какую информацию они оттуда получают. 

Всего в опросе принимали участие три тысячи респондентов, каждый пятый из которых заявил, что детям вовсе не следует иметь личные страницы в социальных сетях. Причиной этого, как правило, называли невозможность контролировать всю информацию, способную навредить психике ребенка. 

Фото: pxhere.com

При этом в наибольшей степени контролируют в соцсетях детей младшего школьного возраста от семи до девяти лет, это подтвердили 89% респондентов. И чем старше становится ребенок, тем меньше взрослые отслеживают его деятельность в соцсетях, хотя средний показатель родительского контроля все равно остается высоким и составляет около 55,5%.

Кроме того, 22% респондентов заявили, что готовы позволить ребенку завести собственные соцсети только после достижения 16-летнего возраста.  

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