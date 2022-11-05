При этом в наибольшей степени контролируют в соцсетях детей младшего школьного возраста от семи до девяти лет, это подтвердили 89% респондентов. И чем старше становится ребенок, тем меньше взрослые отслеживают его деятельность в соцсетях, хотя средний показатель родительского контроля все равно остается высоким и составляет около 55,5%.