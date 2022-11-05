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В Ростовской области автобус сбил неосторожного пешехода 4 ноября

5 ноября 10:05
Фото: ГИБДД по РО
В Новочеркасске под колеса автобуса попал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте в темное время суток, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла вечером пятницы, 4 ноября, около 18.45 мск. В Госавтоинспекции сообщили, что междугородний автобус Volvo двигался от улицы Привокзальной к Макаренко, когда  наехал на пешехода на улице Трамвайной, 61.  Житель Новочеркасска решил перейти дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что в зоне видимости был пешеходный переход. 

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В результате 39-летний мужчина получил травмы разной степени тяжести. Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.   

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