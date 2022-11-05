Авария произошла вечером пятницы, 4 ноября, около 18.45 мск. В Госавтоинспекции сообщили, что междугородний автобус Volvo двигался от улицы Привокзальной к Макаренко, когда наехал на пешехода на улице Трамвайной, 61. Житель Новочеркасска решил перейти дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что в зоне видимости был пешеходный переход.