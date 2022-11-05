На днях в соцсетях распространились видеозаписи с ДТП, произошедшим в районе села Самбек в пятницу, 4 ноября. Очевидцы сообщают, что фура перевернулась на дороге, ведущей в Таганрог.
Неизвестно, что стало причиной аварии, однако грузовик опрокинулся и на дорогу выпали десятки коробок с большими бутылками растительного масла. Часть из них были раздавлены или повреждены, в результате чего подсолнечное масло разлилось по дороге.
Между тем в Госавтоинспекции в ответ на запрос об аварии сообщили, что информация о ДТП к ним не поступала.
Ранее в Ростовской области перевернувшийся зерновоз стал причиной пробки протяженностью более 20 километров.