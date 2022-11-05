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В Ростовской области после ДТП трассу залило подсолнечным маслом 4 ноября

5 ноября 15:15
Фото: vk.com/novosti.taganroga
В Ростовской области рядом с селом Самбеком опрокинулась фура и разлила по трассе подсолнечное масло, сообщения об этом появились в соцсетях.

На днях в соцсетях распространились видеозаписи с ДТП, произошедшим в районе села Самбек в пятницу, 4 ноября. Очевидцы сообщают, что фура перевернулась на дороге, ведущей в Таганрог. 

Неизвестно, что стало причиной аварии, однако грузовик опрокинулся и на дорогу выпали десятки коробок с большими бутылками растительного масла. Часть из них были раздавлены или повреждены, в результате чего подсолнечное масло разлилось по дороге.

Между тем в Госавтоинспекции в ответ на запрос об аварии сообщили, что информация о ДТП к ним не поступала. 

Ранее в Ростовской области перевернувшийся зерновоз стал причиной пробки протяженностью более 20 километров.

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#Надежда Пустяк#Ростовская область#Таганрог#Самбек#Дтп#Дорога#Происшествия
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