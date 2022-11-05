Согласно данным, предоставленным ведомством, с января по сентябрь 2022 года в Ростовской области совершили более 43,5 тысячи преступлений, из них каждое второе совершили в крупном размере.
При этом в отчете прокуратуры указано, что не раскрытыми остаются почти 19 тысяч дел, из них 1241 дело связано с особо тяжкими преступлениями — это около 50% от общего числа преступлений, выявленных за девять месяцев текущего года.
Кроме того прокуроры сообщают, что с начала года было зарегистрировано 707 дел коррупционной направленности, 679 преступлений в особо крупном размере, 4397 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 385 — с оборотом оружия.
При этом за эти месяцы число преступлений снизилось на 0,4% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, когда зарегистрировали более 43,6 тысячи преступлений.
Ранее в Ростовской области за пределы страны не позволили вывезти более 100 миллионов рублей.