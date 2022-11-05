rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области совершили более 43,5 тысячи преступлений с начала 2022 года

5 ноября 10:37
Фото: pxhere.com
В Ростовской области за период с января по сентябрь 2022 года зарегистрировали более 2,5 тысячи особо тяжких преступлений и более 380 дел, связанных с незаконным оборотом оружия, об этом рассказали в донской прокуратуре.

Согласно данным, предоставленным ведомством, с января по сентябрь 2022 года в Ростовской области совершили более 43,5 тысячи преступлений, из них каждое второе совершили в крупном размере. 

При этом в отчете прокуратуры указано, что не раскрытыми остаются почти 19 тысяч дел, из них 1241 дело связано с особо тяжкими преступлениями — это около 50% от общего числа преступлений, выявленных за девять месяцев текущего года. 

Кроме того прокуроры сообщают, что с начала года было зарегистрировано 707 дел коррупционной направленности, 679 преступлений в особо крупном размере, 4397 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 385 — с оборотом оружия.

Ростовская область попала на топ-10 регионов по числу преступлений
Узнать подробнее

При этом за эти месяцы число преступлений снизилось на 0,4% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, когда зарегистрировали более 43,6 тысячи преступлений. 

Ранее в Ростовской области за пределы страны не позволили вывезти более 100 миллионов рублей.  

Читайте также:
Жители Ростовской области отказываются рожать детей в регионе с высокой преступностьюРостовская область вошла в рейтинг регионов с высокой экономической преступностьюВ организации преступного сообщества заподозрили сотрудников ростовского концерна
#Надежда Пустяк#Преступность#Происшествие#Коррупция#Оружие#Ростовская область#Происшествия
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12