Согласно данным объявления, собственник продает развлекательный комплекс площадью 1,4 квадратных метров на участке площадью 0,2 гектара. Стоимость готового бизнеса составляет 20 миллионов рублей за трехэтажное здание с двумя залами 3D-кинотеатра на 83 зрителя каждый, готовый сайт по продаже билетов, оборудование, ресторан, караоке-бар и попкорн-бар.
Владелец утверждает, что недвижимость находится в его собственности, а рядом нет никаких конкурентов. Чистая прибыль по итогам 2018 года составляла 500 тысяч рублей ежемесячно, но есть потенциал увеличения прибыли в два раза.
«В аренду не сдаем, только продажа всего развлекательного комплекса целиком», — сказано в объявлении. Тем временем, продавец сообщает, что готово обменять бизнес на новый автомобиль или недвижимость в областном центре, Москве или за границей. Ранее в Ростове выставили на продажу винный бар «Сияние» и соседние точки общепита.