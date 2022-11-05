«В аренду не сдаем, только продажа всего развлекательного комплекса целиком», — сказано в объявлении. Тем временем, продавец сообщает, что готово обменять бизнес на новый автомобиль или недвижимость в областном центре, Москве или за границей. Ранее в Ростове выставили на продажу винный бар «Сияние» и соседние точки общепита.