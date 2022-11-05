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Под Ростовом за 20 млн рублей продают развлекательный центр с кинотеатром и с караоке

5 ноября 07:41
Фото: avito.ru

Под Ростовом за 20 млн рублей продают развлекательный центр с кинотеатром и с караоке

В Красном Сулине за 20 миллионов рублей продают развлекательный комплекс с кинотеатром, караоке и рестораном, объявление появилось на торговой площадке «Авито».

Согласно данным объявления, собственник продает развлекательный комплекс площадью 1,4 квадратных метров на участке площадью 0,2 гектара. Стоимость готового бизнеса составляет 20 миллионов рублей за трехэтажное здание с двумя залами 3D-кинотеатра на 83 зрителя каждый, готовый сайт по продаже билетов, оборудование, ресторан, караоке-бар и попкорн-бар.

Владелец утверждает, что недвижимость находится в его собственности, а рядом нет никаких конкурентов. Чистая прибыль по итогам 2018 года составляла 500 тысяч рублей ежемесячно, но есть потенциал увеличения прибыли в два раза.  

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«В аренду не сдаем, только продажа всего развлекательного комплекса целиком», — сказано в объявлении. Тем временем, продавец сообщает, что готово обменять бизнес на новый автомобиль или недвижимость в областном центре, Москве или за границей.  Ранее в Ростове выставили на продажу винный бар «Сияние» и соседние точки общепита.

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#Надежда Пустяк#Ростовская область#Красный Сулин#Общество
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